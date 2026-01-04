Yolunu açtıkları köydeki Atatürk büstünün üstündeki karları da temizlediler
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açan İl Özel İdaresi ekibi, köy meydanında bulunan Atatürk büstünü de karla kaplı yerden temizledi.
Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı köylerin yolları ulaşıma kapandı.
Kastamonu İl Özel İdaresi ekibi, kar nedeniyle kapanan Keşlik köyünün yolunu ulaşıma açtı. Köy meydanına gelen ekipte yer alan bir personel, kar nedeniyle üstü kapanan Atatürk büstünü de elleriyle kardan temizledi.
Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Ekip, diğer kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için bölgeden ayrıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel