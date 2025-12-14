Haberler

Kastamonu'da çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı

Kastamonu'da çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da Kuzeykent Pazar Yeri'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakla saldırıya uğrayan C.Ç. ağır yaralanırken, kardeşi A.Ç. darp edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kardeş yaralandı.

Kuzeykent Pazar Yeri'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç. bıçakla, kardeşi A.Ç. ise darbedilerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan C.Ç ile kardeşi A.Ç, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, can kaybı var
Galatasaray'ın Salah'a yapacağı teklif belli oldu

Galibiyet sonrası Galatasaray taraftarını heyecana sokan gelişme
Acı olay! İki kardeş can verdi

Acı olay! İki kardeş can verdi
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Trump'tan Suriye'deki saldırıya sert tepki: Çok ciddi bir yanıt verilecek

Trump Suriye'deki saldırı sonrası çileden çıktı
title