Kastamonu'da çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı

Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kardeş yaralandı.

Kuzeykent Pazar Yeri'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç. bıçakla, kardeşi A.Ç. ise darbedilerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan C.Ç ile kardeşi A.Ç, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.