Haberler

Ilgaz Tüneli girişinde ölü ayı bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu-Çankırı kara yolu Ilgaz Tüneli girişinde sabah saatlerinde yolda yatan ölü ayı bulundu. Yapılan incelemede ayının araç çarpması sonucu öldüğü belirlendi. Ayının ölüsü DKMP ekipleri tarafından kaldırıldı.

KASTAMONU'da kara yolu ortasında ölü ayı bulundu.

Kastamonu-Çankırı kara yolu Ilgaz Tüneli girişinde sabah saatlerinde yolda yatan ayıyı görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İncelemede, ayının araç çarpması sonucu öldüğü belirlendi. Ayının ölüsü, DKMP ekipleri tarafından kara yolundan alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti
Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok
Telefonlarındaki uygulama ele verdi! 50 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarındaki uygulamayı gören polis hepsini tek tek gözaltına aldı
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

İsmail Kartal sonrası herkes bu sözlerini paylaşıyor
Rıza Çalımbay'ın annesi vefat etti

Rıza Çalımbay'ın acı günü!
Adalet Bakanı Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Bakan Gürlek'ten suç örgütlerine gözdağı! Mesajı hayli net
Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü

Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü