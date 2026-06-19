Ilgaz Tüneli girişinde ölü ayı bulundu

KASTAMONU'da kara yolu ortasında ölü ayı bulundu.

Kastamonu-Çankırı kara yolu Ilgaz Tüneli girişinde sabah saatlerinde yolda yatan ayıyı görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İncelemede, ayının araç çarpması sonucu öldüğü belirlendi. Ayının ölüsü, DKMP ekipleri tarafından kara yolundan alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı