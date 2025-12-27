Haberler

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 202 köy yolu kapandı

Güncelleme:
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonucu 202 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreyi aştı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların tekrar açılması için çalışmalara başladı.

KASTAMONU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 202 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar, alçak bölgelerde ise karla karışık yağmur yağdı. Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Cide ve Tosya ilçelerinde çocuklar, kar yağışının keyfini çıkardı. Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. Kar nedeniyle 202 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların tekrar açılması için çalışma başlattı. Kapalı yolların toplam uzunluğunun 2 bin 410 kilometre olduğu belirtildi. Bozkurt ve Devrekani'de sınırlı sayıda yolun yeniden ulaşıma açıldığı, toplamda 6 köy yolunda 47 kilometrelik kesimde çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
