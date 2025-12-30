Haberler

Kastamonu'da il merkezi ile 16 ilçede eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu il merkezi ve 8 ilçede kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Taşımalı eğitim de iptal edildi ve engelli ile hamile çalışanlar idari izinli sayılacak.

Kastamonu'da kar nedeniyle il merkezi ile 8 ilçede taşımalı eğitime, 8 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Araç, Küre, Daday ve Pınarbaşı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 31 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi.

İl merkezi ile Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Bozkurt, Cide ve İhsangazi ilçelerinde ise yarın taşımalı eğitim yapılamayacak.

Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan ayrılığa veto

Eleştirilerin odağındaki isme sahip çıktı: Takımda kalsın
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Yüzlerce metre kuyruk oluşuyor, herkes aynı şeyi istiyor

Yüzlerce metre kuyruk oluşuyor, herkes aynı şeyi istiyor
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Okan Buruk'tan ayrılığa veto

Eleştirilerin odağındaki isme sahip çıktı: Takımda kalsın
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak