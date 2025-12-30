Kastamonu'da il merkezi ile 16 ilçede eğitime kar engeli

Kastamonu'da kar nedeniyle il merkezi ile 8 ilçede taşımalı eğitime, 8 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Araç, Küre, Daday ve Pınarbaşı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 31 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi.

İl merkezi ile Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Bozkurt, Cide ve İhsangazi ilçelerinde ise yarın taşımalı eğitim yapılamayacak.

Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.