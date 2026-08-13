Kastamonu'da kapıcı dairesinde yangın: Baba ve oğlu yaralı

Kastamonu'da kapıcı dairesinde çıkan yangında vücutlarında yanıklar oluşan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

Saraçlar Mahallesi'nde bir apartmanın kapıcı dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında vücutlarında yanıklar oluşan İ.B. ile oğlu E.E.B. sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA