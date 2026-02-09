Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 38 cep telefonu, 20 litre etil alkol, çeşitli tarihi eserler ve dedektör ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu çerçevede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 38 cep telefonu, 20 litre etil alkol, 34 sikke, yüzük, 2 tarihi obje ve dedektör ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler M.T, S.K. ve V.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel