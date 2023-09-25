Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Yakalandı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Olay yerinde ve zanlıların ikametlerinde yapılan aramada ise çeşitli kazı aletleri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.