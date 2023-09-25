Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Yakalandı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Olay yerinde ve zanlıların ikametlerinde yapılan aramada ise çeşitli kazı aletleri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.
Seydiler ilçesindeki operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan A.Ö, S.İ, Y.Ç, S.S. ve H.G. suçüstü yakalandı.
Olay yerinde ve zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 6 dedektör ile kazı yapmada kullanılan aletler ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.