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Kastamonu'da Jandarma 6 şüpheliyi ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına aldı

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Kastamonu'da Jandarma ekiplerince yürütülen ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerindeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 279 tabanca fişeği ve 415 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 6 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerindeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 2 tabanca şarjörü, 279 tabanca fişeği ve 415 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Söz konusu şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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