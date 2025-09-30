Haberler

Kastamonu'da İtfaiyecilik Haftası Kutlaması

Kastamonu'da İtfaiyecilik Haftası Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da sanayi sitesi çalışanları, itfaiye ekiplerine sürpriz bir kutlama düzenleyerek İtfaiyecilik Haftası'nı kutladı. İtfaiyecilere pasta kesilerek teşekkür edildi.

Kastamonu'da sanayi sitesi çalışanları, yangın ihbarında bulundukları itfaiye ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.

İtfaiye ekipleri, eski sanayi sitesinden gelen yangın ihbarı üzerine harekete geçti.

Yangına müdahale etmek için hazırlanan ekipler, olay yerine ulaştıklarında sürpriz ile karşılaştı.

Sanayi esnafı tarafından İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla hazırlanan kutlamada, itfaiye ekipleri alkışlanarak pasta kesildi.

Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürü Eyüp Karakaş, yapılan jestten dolayı esnafa teşekkür ederek, "İtfaiye teşkilatımız her daim, her saatte göreve hazır. Esnafımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Herkese yangınsız günler diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

İnfial yaratan görüntü! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç

Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.