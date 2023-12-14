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Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde Mustafa Hasan Tırpan'a silahlı saldırı düzenlendi. Tırpan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan zanlı ise polis tarafından yakalandı.

Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'ta Mustafa Hasan Tırpan'a (39), kendine ait iş yerinin içinde bulunduğu sırada yoldan geçen bir araçtan tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tırpan'ı ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tırpan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Hasan Kastamonu Olay Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

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