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Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

14 Aralık 2023 12:32 Güncelleme: 12:33 Abone Ol

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde Mustafa Hasan Tırpan'a silahlı saldırı düzenlendi. Tırpan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan zanlı ise polis tarafından yakalandı.