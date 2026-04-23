Kastamonu'da ilkokul öğrencileri Vali Dallı'yı ziyaret etti

Kastamonu'da ilkokul öğrenci, Vali Meftun Dallı'ya ziyarette bulundu.

Dallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu Müdürü Uğur Kirenci ve sınıf öğretmeni Fatma Deniz Hızel ile öğrencileri makamında kabul etti.

Dallı, ziyarette, makam koltuğunu temsili olarak öğrencilerden Elif Miray Muratoğlu'na devretti.

Vali yardımcıları da öğrencilerden Elif Su Çakır ile Ayşe Erva Eraslan oldu.

Öğrencilerle sohbet ederek bayramlarını kutlayan Dallı, "Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız, sizler için buradayız. Bizden bir isteğiniz olduğunda taleplerinizi öğretmenleriniz aracılığıyla iletebilirsiniz. İnşallah, hem eğitim öğretim hayatınızda hem yaşantınızda hep iyilikler ve güzelliklerle karşılaşın. Mutlu, güzel bir gelecek sizlerin olsun." diye konuştu.

Dallı, günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirerek hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Azerbaycan'dan İsrail'e 'bağımsızlık günü' kutlaması

İsrail mesajı kaos çıkardı! Tepkiler peş peşe yükseldi
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Öğrencinin silah getirdiği okulda 'şeffaf poşet' önlemi

Öğrencinin silah getirdiği okulda görülmemiş önlem
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Fatma'yı öldüren en yakınlarıymış
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı güvenlik modeli
Hatay'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun öldü

Altgeçitte korkunç manzara! 10'dan fazlası öldü