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Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tuncay Ç. (26) idaresindeki 37 ACC 085 plakalı otomobil ile Şevki P. (68) yönetimindeki 59 AFA 046 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'nun 4. kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şevki P. yönetimindeki araç devrildi.

Kazada, sürücüler Tuncay Ç. ve Şevki P. ile araçlardaki Gökhan Ç. (34) ve Sebahat P. (67) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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