Haberler

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Taşköprü- Kastamonu kara yolunda B.C. idaresindeki 26 ADM 365 plakalı otomobil, Dere köyü mevkisinde aynı yönde seyreden V.Ö. yönetimindeki 34 RLA 16 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 34 RLA 16 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan T.Ü. ve Ü.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan

Türkiye'den İsrail'e tarihi şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor
Altın yatırımcısını sevindiren gelişme! Fiyatlar yeniden yükselişte

Altın fiyatlarında sürpriz hareket
CHP'deki figüran tartışmasında yeni perde! Cast ajansı doğruladı

CHP'yi sarsan iddia doğrulandı: Tüm imkanları seferber ettim
Messi'nin maç izlemeye geldiğini duyan Arjantinliler stadyuma akın etti

Ünlü ismin şehre geldiğini duyan yüzlerce hayranı soluğu orada aldı
Galatasaray 35 milyon Euro'yu beğenmedi! İşte Singo için istenen dev rakam

G.Saray 35 milyon Euro'yu beğenmedi! İşte Singo için istenen dev rakam
CHP'nin kalesi İzmir'de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti'ye geçiyor

CHP'nin kalesi yıkılıyor! Kılıçdaroğlu'nu terk eden terk edene
Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı

Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı