Kastamonu'da iki kamyonetin çarpışmasıyla 7 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kastamonu'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

M.Ö'nün kullandığı 21 BG 474 plakalı kamyonet ile İ.V. idaresindeki 06 DD 8180 plakalı kamyonet, Kastamonu- Ankara kara yolu Diphan mevkisinde çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.Ö, E.V, R.V, N.K, SY, Ş.C. ve S.H, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA