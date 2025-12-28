Haberler

Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da yaşanan sağanak yağışların ardından Gideros mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu trafiğe kapandı. Ulaşım, alternatif köy yolları üzerinden sağlanıyor.

Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide- Bartın kara yolu ulaşıma kapandı.

Gideros mevkisinde etkili olan sağanağın ardından kara yolunda heyelan meydana geldi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bartın-Cide kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Ulaşımın, 13-15. kilometreleri arasında Abdulkadir köy yolu üzerinden servis yolundan sağlandığı aktarıldı.

