Kastamonu sahil yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Cide-İnebolu kara yolunun 50. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım durdu. Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kastamonu sahil yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Cide- İnebolu kara yolunun 50'nci kilometresinde, Günebakan köyü Güvene Mahallesi mevkisinde, sağanağın ardından kara yolunun yaklaşık 50 metrelik bölümü çöktü.

Heyelan nedeniyle Cide-İnebolu kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

