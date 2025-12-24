Kastamonu sahil yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Cide-İnebolu kara yolunun 50. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım durdu. Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.
Cide- İnebolu kara yolunun 50'nci kilometresinde, Günebakan köyü Güvene Mahallesi mevkisinde, sağanağın ardından kara yolunun yaklaşık 50 metrelik bölümü çöktü.
Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel