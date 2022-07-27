KASTAMONU - Hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Savaş Ünlü'nün (60) kullandığı 06 CSS 208 plakalı mıcır yüklü kamyon, Kastamonu-İnebolu kara yolunun Taşoluk köyü mevkisinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonda bulunan Ali Karabulut (22) ve Osman Çağlayan (26) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Kadir Yıldırım Kastamonu Güncel Haberler

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