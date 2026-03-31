Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Kastamonu'da bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 60 yaşındaki sürücü yaralandı. Kaza, yol kenarındaki bariyerler sayesinde uçurumdan kurtulmayı başardı.

Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

K.K. (60), idaresindeki 37 ADN 425 plakalı kamyon Batı Çevre Yolu, Kuru Benzinlik mevkisinde bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

Yol kenarına devrilen hafriyat kamyonu, bölgede bulunan ağaçlar ve bariyer sayesinde uçurumun kenarında askıda kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çevre yolunun Kastamonu-Karabük istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pzeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı

Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
İran'dan Dünya Kupası için yeni açıklama

Beklenen açıklama geldi: Dünya Kupası'na katılacağız
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal