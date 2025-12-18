Haberler

Kastamonu'da "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Bozkurt Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen toplantıda Kastamonu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli koruyucu aile hizmetleri personeli psikolog Seda Pehlivan tarafından sonum yapıldı.

Toplantıya Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, eşi Nurefşan Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Özdemir, Abana İlçe Emniyet Amir Vekili Özhan Çalık, daire amirleri, muhtarlar, imamlar ve vatandaşlar katıldı.

Abana

Abana Kaymakamlığı Şehit Ömer Şenel Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda koruyucu ailenin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Abana Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Koruyucu ailelik, bir çocuğun hayatına dokunmak ve ona umut olmak demektir. Bu konuda toplumun her kesiminin duyarlılık göstermesi büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Programa Ustaoğlu'nun eşi Seda Ustaoğlu ile Belediye Başkanı Seda Oyar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

