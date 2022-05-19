Kastamonu'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Kışla Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki meşale ve bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan katılımcılar ardından atabarı oynadı.

Yürüyüşe Kastamonu Valisi Avni Çakır ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de katıldı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Kastamonu, gençlik, Mayıs, Güncel, Haberler

title