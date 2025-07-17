Kastamonu'da Evin Bahçesine Giren Ayı ve Yavrusu Kamerada

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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir evin bahçesine giren ayı ve yavrusu, güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, ayıların tel çitleri aşarak bahçede dolaştığı görüldü.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde evin bahçesine giren ayı ile yavrusu, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınca Mahallesi'nde oturan Celal Değirmenci'ye ait evin bahçesine gece giren ayı ile yavrusu, bir süre gezindi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayıların, tel çitleri aşarak girdikleri bahçede dolaştıktan sonra gözden kaybolması yer alıyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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