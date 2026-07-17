Kastamonu'da 6 hektar orman yandı

KASTAMONU'da bir evde çıkıp ormana sıçrayan yangın, 4,5 saatte söndürüldü. Yaklaşık 6 hektarlık alanın yangında zarar gördüğü belirtildi.

Merkeze bağlı Kızılkese köyü Kargın Mahallesi'ndeki bir evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Büyüyen alevler, evin çevresindeki ormana sıçrayıp geniş bir alanda etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınıp, tamamen söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 6 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı