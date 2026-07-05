Kastamonu'da çıkan yangında evde hasar oluştu
Kastamonu'nun Budamış Mahallesi'nde Muzaffer Kula'ya ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.
Kastamonu'da çıkan yangında bir evde hasar oluştu.
Budamış Mahallesi'nde, Muzaffer Kula'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Elifnur Önder