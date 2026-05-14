Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerin yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı

Özel gereksinimli bireylerin hazırladığı resimlerden oluşan sergi Kastamonu'da bir alışveriş merkezinde açıldı. 40 eserin sergilendiği etkinlikte, katılımcı bireyler duygularını resimlerle ifade etme fırsatı buldu.

Engelliler Haftası kapsamında Kastamonu'da, özel gereksinimli bireylerin hazırladığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

Araç ilçesindeki Özel Kış Gülü Engelli Bakım Merkezi'nde özel gereksinimli bireylerin hazırladığı resimlerden oluşan sergi Kastamonu'daki bir alışveriş merkezinde açıldı.

Etkinlik öğretmeni Büşra Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide 40 tablo bulunduğunu söyledi.

Çalışmaların hepsinin birbirinden özel olduğunu anlatan Kaçar, "Biz birkaç aydır engelli bireylerimizle tablo çalışmaları yapıyoruz. Burada sadece resim değil kurumumuzda konuk olan misafirlerimizin duygularına, kendilerini ifade etmelerine tanıklık ediyoruz. Onlar kendi duygularını bu şekilde ifade ediyor, streslerini atıyorlar." dedi.

Sergiye olan ilgiden memnun olduklarını anlatan Kaçar, "Resimleri tamamen doğaçlama yapıyoruz. Ben onlara öncülük ediyorum, onlar da dilediği renklerle boyayarak ortaya bu güzel eserleri çıkartıyor." diye konuştu.

Sergi yarın akşama kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
