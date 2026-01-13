Haberler

Kastamonu'nun 2 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi

Güncelleme:
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Tosya ilçesinde ise taşımalı eğitimde eğitime ara verildi. Ayrıca çevre ilçelerde de taşımalı eğitime ara verildi.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Tosya ilçesinde ise taşımalı sistemde eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Seydiler'de tüm eğitim kurumlarında, Tosya'da ise taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kent merkezi ile İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre ve Abana ilçelerinde de bugün taşımalı eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Haberler.com
500

