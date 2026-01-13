Kastamonu'nun 2 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Tosya ilçesinde ise taşımalı sistemde eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Seydiler'de tüm eğitim kurumlarında, Tosya'da ise taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kent merkezi ile İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre ve Abana ilçelerinde de bugün taşımalı eğitime ara verilmişti.