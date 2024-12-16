Kastamonu'da Domuz Saldırısı: 62 Yaşındaki Adam Yaralandı

Kastamonu'da domuzun saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Çaydüzü köyünde evinin su arızasını gidermek için dere yatağına giden 62 yaşındaki Ali Arslan'a yaban domuzu saldırdı.

Boynundan ve sırtından yaralanan Arslan, bir süre mücadele ettiği domuzdan güçlükle kurtuldu. Yaralı halde köye ulaşmayı başaran Arslan, eşinden yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.