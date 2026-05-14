Haberler

Kastamonu'da dolu etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi. Dolu, bazı köylerde 5 santim kalınlığında birikinti oluşturdu.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde dolu etkili oldu.

İlçe genelinde gün boyu aralıklarla devam eden yağış, öğleden sonra yerini doluya bıraktı.

Çavuş Köyü Muhtarı Kemal Kaynar, AA muhabirine, dolunun yaklaşık 20 dakika sürdüğünü söyledi.

Dolunun fındık büyüklüğünde olduğunu anlatan Kaynar, "Susuz Yaylası, Kavak, Çavuş ve Tavşanlı köyü etrafında etkili oldu. Yaklaşık 5 santim kadar yeri kapladı. Bazı bahçelerde çiçek olan ağaçlarda da zarara neden oldu." dedi.

Kastamonu Meteoroloji Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi

İşte futbol bu! 41 yıllık hegemonya bitti gibi

İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var

Avrupa ülkesinde çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var
Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan
Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti

Hıçkıra hıçkıra ağladı, devreye Hamza Yerlikaya girdi