Kastamonu'da Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Celal T. (45) idaresindeki 34 GNJ 12 plakalı otomobil, Devrekani-Çatalzeytin kara yolu Hacıhasan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Emine Müge T. (40), A.B.T. (16), M.E.T (14) ve M. B.T. (15) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel