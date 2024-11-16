Kastamonu'da Devrilen Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay, Gökbelen köyü Sarnıç Mahallesi'nde Hakkı Ş. idaresindeki otomobilin devrilmesi sonucu gerçekleşti.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hakkı Ş. idaresindeki 37 AAN 717 plakalı otomobil, Gökbelen köyü Sarnıç Mahallesi'nde devrildi.
Otomobilde bulunan Cemile Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Nazmiye Ş, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.