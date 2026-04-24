Kastamonu'da devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.K. yönetimindeki 19 AEC 535 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Yazıçam mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan S.K. ve S.K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar