Haberler

Kastamonu'da Devrekani-Çatalzeytin Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valiliği, Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun heyelan onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Alternatif güzergah olarak Abana-Bozkurt-Devrekani yolunun kullanılması gerektiği bildirildi.

Kastamonu'nun Devrekani ve Çatalzeytin ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun 52-53 kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde heyelan onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bu nedenle kara yolunun ulaşıma kapatıldığı aktarılan açıklamada, ulaşımın alternatif güzergah olan Abana-Bozkurt-Devrekani kara yolundan sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Zincirlikuyu'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

İstanbul'un göbeğinde otomobile silahlı saldırı! Ekipler olay yerinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.