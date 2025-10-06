Kastamonu'da Devrekani-Çatalzeytin Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Kastamonu'nun Devrekani ve Çatalzeytin ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun 52-53 kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde heyelan onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bu nedenle kara yolunun ulaşıma kapatıldığı aktarılan açıklamada, ulaşımın alternatif güzergah olan Abana-Bozkurt-Devrekani kara yolundan sağlandığı kaydedildi.