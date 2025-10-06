Kastamonu'da Devrekani-Çatalzeytin Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı
Kastamonu Valiliği, Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun heyelan onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Alternatif güzergah olarak Abana-Bozkurt-Devrekani yolunun kullanılması gerektiği bildirildi.
Kastamonu'nun Devrekani ve Çatalzeytin ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun 52-53 kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde heyelan onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Bu nedenle kara yolunun ulaşıma kapatıldığı aktarılan açıklamada, ulaşımın alternatif güzergah olan Abana-Bozkurt-Devrekani kara yolundan sağlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel