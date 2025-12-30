Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 4 gözaltı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 3'ü il merkezinde, 1'i İhsangazi ilçesinde olmak üzere 4 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel