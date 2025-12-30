Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 4 gözaltı

KASTAMONU'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 3'ü il merkezinde, 1'i İhsangazi ilçesinde olmak üzere 4 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.