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Kastamonu'da istismar davasında tahliye

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Kastamonu'da cinsel istismar suçundan yargılanan sanık tahliye edildi.

Kastamonu'da cinsel istismar suçundan yargılanan sanık tahliye edildi.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından yargılanan tutuklu sanık H.S. ile avukatı katıldı.

H.S, savunmasında hakkındaki suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirterek, "Böyle bir olay olmadı. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Arabada oturma planı var, her okul çıkışında bir tane öğretmen arabanın başında bekler, elindeki listeye göre kendisi çocukları bindirirdi. Bu çocukların hepsinin zaten arabanın en arka koltuğunda olması lazım. Bu beyanların hiçbiri gerçek değildir. Söylenenlerin hiçbirini yapmadım. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık H.S'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

-Olay

Kastamonu'da geçen yıl temmuz ayında, servisle okula giden 4 çocuğun ailelerinin, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan servis sürücüsü H.S. tutuklanmıştı. Yaklaşık 8 ay cezaevinde kalan H.S, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Daha sonra görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle toplam 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. H.S. hükümle birlikte tutuklanmıştı. Başvuru üzerine karar istinaftan dönmüş, yeniden yargılama süreci başlamıştı.

Kaynak: AA
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