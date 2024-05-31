Kastamonu'da çıkan yangınlarda 3 ev zarar gördü.

Cide ilçesine bağlı Gündoğan köyünde Hasan ve Havva Eren'e ait bitişik evlerde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye gelen Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, evler kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Yolkonak köyü Yukarı Mahalle'de ise Mustafa Urgancı'ya ait evde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.