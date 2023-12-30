Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü, 30 tavuk telef oldu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında iki ev zarar gördü, 30 tavuk telef oldu.

İlçenin Kuz köyü Akın Mahallesi'nde Veysel Atıcı'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Atıcı'ya ait diğer eve de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye gelen Devrekani Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 2 ev zarar gördü. Atıcı'ya ait kümeste bulunan 30 tavuk telef oldu.

Köye gelen Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çemkeren ve Belediye Başkanı Engin Altıkulaç yetkililerden bilgi aldı. Yangından etkilenen aile ile bir süre sohbet eden Çemkeren, devlet olarak ailenin yanında olduklarını belirterek, gerekli desteği vereceklerini kaydetti.