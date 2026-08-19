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Taşköprü'de orman yangını kontrol altında

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Donalar köyü Kılavuz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz, su ikmal aracı ve personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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