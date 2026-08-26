Haberler

Tosya'da anız yangını: 400 dekar tarım arazisi zarar gördü

Tosya'da anız yangını: 400 dekar tarım arazisi zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan anız yangınında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü.

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan anız yangınında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü.

İlçeye bağlı Çaykapı köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Çaykapı köyü sakinlerinden Sait Mergen, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yangın, Devrez Çayı tarafında çıkmış. Neden başladı bilemiyorum. 400 dekar arazi yandı." dedi.

Kaynak: AA
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanlar panikledi! Türkiye için attıkları manşete bakın

Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü

Annesine gelen mesajdan sonra gözü döndü, canice öldürdü
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm

Erdoğan'la fotoğraf paylaştı, düştüğü not bomba: Ömrümden...

Guendouzi'den Lyon taraftarına olay hareket

Fransızlara olay yaratacak hareket
Dünyanın üç milyarder patronu aynı yatta buluştu: Gizemli görüşme merak uyandırdı

Milyarder patronlar yatta buluştu: Gizemli toplantı merak uyandırdı

Alkollü değil ama jant cezası yedi

İhbar üzerine durduruldu! Alkollü değil ama yine de ceza yedi
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu