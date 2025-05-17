Kastamonu'da Çift, Traktörden Dönüşte Tabanca ile Öldürüldü

Kastamonu'da Çift, Traktörden Dönüşte Tabanca ile Öldürüldü
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, traktörden dönen Sinan ve Kadriye Abak çifti, köy girişinde Necati A. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli için jandarma çalışma başlattı.

Tarladan dönen çifti, tabanca ile öldürdü

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesi Donalar köyünde Necati A. (61), Sinan Abak (33) ve eşi Kadriye Abak'ı (31) traktörle tarladan döndükleri sırada köyün girişinde tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Taşköprü ilçesi Donalar köyünde meydana geldi. Sinan Abak ve Kadriye Abak çifti, traktörle tarladan dönerken köyün girişinde Necati A. ile karşılaştı. Necati A., torunu ile daha önce ilişki yaşadığını iddia ettiği Sinan Abak ve yanındaki eşi Kadriye Abak'a, tabanca ile ateş etti. Abak çifti, olay yerinde hayatını kaybetti, Necati A. ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftin cesetleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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