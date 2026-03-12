Kastamonu'da çekilen yapay zeka destekli İstiklal Marşı klibi ilgi gördü

Kastamonu'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümü kapsamında yapay zeka destekli klip hazırladı.

"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diyerek Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'nda başlayan klipte Kastamonu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencisi Ela Irmak Kavaklıoğlu, İstiklal Marşı'nı seslendirdi."

Klipte, yapay zekayla hazırlanan ve ellerinde Türk bayraklarıyla anıtın çevresinde bekleyen vatandaşlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İstiklal Marşı'nda bir milletin bağımsızlık ruhunun mısralara dönüştüğü vurgulanarak, "Bugün o ruh, Ela Irmak Kavaklıoğlu öğrencimizin sesinde yeniden yankılanıyor. İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere bu destanı yazan ve yaşatan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.