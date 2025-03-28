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Kastamonu'da Camiye Gidenlere 4 Bin Ağaç Fidanı Dağıtıldı

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Orman Haftası kapsamında cuma namazı için camiye giden vatandaşlara 4 bin ağaç fidanı dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Erkan Şahin de etkinliğe katılarak vatandaşlara fidanlarını bahçelerine dikmeleri için teşvik etti.

Cuma namazı için camiye giden vatandaşlara 4 bin ağaç fidanı dağıtıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde cuma namazı için camiye giden vatandaşlara 4 bin adet ağaç fidanı dağıtıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Orman Haftası dolayısıyla fidan dağıtım etkinliği düzenlendi. Cuma namazı için Merkez Camii'ne gelen vatandaşlara 4 bin adet ceviz, ahlat, elma, erik ve çam fidanı dağıtıldı. Programa katılan İlçe Kaymakamı Erkan Şahin de vatandaşlara fidan dağıtarak bahçelerine ve arazilerine dikmesini istedi.

Vatandaşlar dağıtılan fidanlara yoğun ilgili gösterdi. Fidanları alan vatandaşlar, evlerine ya da köylerindeki arazilerine dikeceklerini söyleyerek yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CİĞERCİ - Güncel
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