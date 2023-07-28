Kastamonu'da cami cemaatine aşure dağıtıldı
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Cuma namazından çıkan cemaate, Muharrem ayı sebebiyle aşure dağıtıldı. İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, 600 kişilik aşure hazırlayarak paylaşma örneği göstererek İhsangazi halkına dağıttıklarını belirtti.
Kastamonu'da cami cemaatine aşure dağıtıldı
KASTAMONU Kastamonu'da Cuma namazından çıkan cemaati Muharrem ayı sebebiyle aşure dağıtıldı.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde İhsangazi Merkez Camii önünde Cuma namazından çıkan cemaate, aşure dağıtıldı. 600 kişilik hazırlanan kazanlarda, sıraya giren vatandaşlara aşure verildi.
İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, "Muharrem ayı sebebiyle İhsangazi ilçesinde bizlerde İhsangazi Belediye Başkanlığı tarafından aşure dağıttık. Cuma namazı çıkışında yaklaşık 600 kişilik aşure hazırlayarak paylaşma örneği göstererek İhsangazi halkımıza dağıttık. Bende tüm İhsangazili halkımızın aşure günlerini tebrik ediyorum" dedi.