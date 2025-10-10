Haberler

Kastamonu'da Çalınan Traktör Jandarma Tarafından Bulundu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çalınan traktör, jandarma ekipleri tarafından bir ahırda bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve şüphelinin üstünde kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'da çalınan traktör jandarma ekipleri tarafından ahırda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde bir kişi güvenlik güçlerine traktörünün çalındığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma sonucunda traktör, S.G'ye ait ahırda bulundu. Şüphelinin üst aramasında ise 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Traktör sahibine teslim edildi, gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
