Kastamonu'da buzlanma ve don nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Kastamonu'da buzlanma ve don riski nedeniyle motosikletler, motokuryeler ve elektrikli scooterlar yarın saat 08.00'e kadar trafikten yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, sürücülerin güvenliği için bu önlemin alındığı belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Kastamonu'da buzlanma ve don riski nedeniyle motosikletlerin, motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yarın saat 08.00'e kadar yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 13 Ocak Salı günü saat 08.00'e kadar motosikletlerin, motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasının, sürücülerin güvenliğini sağlamak için yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel