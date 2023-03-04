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Kastamonu'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

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Kastamonu'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Zaim Dalmış yönetimindeki 39 AAF 354 plakalı tır, D-100 kara yolunun Çankırı Kavşağı çıkışında orta bariyerlere çarparak yan yattı.

Kazada tır sürücüsü yaralanırken D-100 kara yolu Samsun-İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Ulaşım, Çankırı Kavşağı üst geçidinden sağlandı.

Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları ve Tosya Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Çankırı Güncel Haberler

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