Kastamonu'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Zaim Dalmış yönetimindeki 39 AAF 354 plakalı tır, D-100 kara yolunun Çankırı Kavşağı çıkışında orta bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken D-100 kara yolu Samsun-İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Ulaşım, Çankırı Kavşağı üst geçidinden sağlandı. Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları ve Tosya Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yol tekrar trafiğe açıldı. Kaynak: AA / Güncel Kastamonu Çankırı Güncel Haberler

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