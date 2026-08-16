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Tosya'da Otomobil Takla Attı: Aynı Aileden 6 Yaralı

Tosya'da Otomobil Takla Attı: Aynı Aileden 6 Yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KASTAMONU'nun Tosya İlçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 Karayolu Zincirlikuyu Köyü mevkisinde meydana geldi. V.Y. yönetimindeki 41 LZ 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü V.Y. ile otomobilde bulunan aynı aileden S.Y., Ö.Y., A.Y., M.Y. ve C.E.Y. yaralandı. Yaralılardan 3'ünün yetişkin, 3'ünün ise çocuk olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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