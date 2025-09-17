Haberler

Kastamonu'da Bahçedeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'da Bahçedeki Yangın Kontrol Altına Alındı
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, ormanlık alanı tehdit etmeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Doğanyurt Orman İşletme Şefliği sınırları içinde bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
