Kastamonu'da Bahçedeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Doğanyurt Orman İşletme Şefliği sınırları içinde bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.