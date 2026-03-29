Kastamonu'da baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Kastamonu'nun Ballık köyünde 67 yaşındaki baba E.G., tartıştığı 33 yaşındaki oğlu Murat G.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sonrası baba gözaltına alındı.
Ballık köyünde 67 yaşındaki E.G. ile 33 yaşındaki oğlu Murat G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine E.G. av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Ağır yaralanan Murat G, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Murat G'nin cenazesi ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu