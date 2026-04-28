Kastamonu'da ayı ve karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ve Şenpazar ilçelerinde görülen 2 karaca ile ayı ve yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaymazlar köyündeki ormanlık alanda yavru ayının yola çıktığını görenler, bu anları görüntülemek istedi.

Bu sırada ormanlık alandan koşarak yola çıkan anne ayı, insanların içinde olduğu aracı bir süre kovaladı.

Kısa süreli korku yaşatan ayı, daha sonra tekrar ormanlık alana girerken yavrusu da bir süre yolda dolaşarak annesini takip etti.

Şenpazar ilçesinde de ormanlık alanda beslenen iki karaca yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.