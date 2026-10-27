Kastamonu'da av tüfeğiyle rastgele ateş açan şüpheli 4 kişiyi yaralayıp kaçtı

Kastamonu'da av tüfeğiyle rastgele ateş açan şüpheli 4 kişiyi yaralayıp kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da Belediye Caddesi'nde bir şüphelinin av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.
Kastamonu'da bir şüphelinin av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Belediye Caddesi'nde bir kişi, av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA