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Kastamonu'da av tüfeğiyle rastgele ateş açan şüpheli 4 kişiyi yaralayıp kaçtı

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Kastamonu'da Belediye Caddesi'nde bir şüphelinin av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Kastamonu'da bir şüphelinin av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Belediye Caddesi'nde bir kişi, av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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